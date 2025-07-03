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Самарский аэропорт вновь закрыт на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск гражданской авиациии введены в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 3 июля. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов неоднократно вводились в аэропорту Курумоч. Только в течение июня воздушная гавань закрывалась шесть раз. Это было связано с угрозой атаки вражеской беспилотной авиации на регион.

БПЛА несколько раз были сбиты над территорией Самарской области. В последний раз это произошло 27 июня, когда беспилотник пытался атаковать предприятие в Новокуйбышевске.

Георгий Портнов