Самарский аэропорт вновь закрыт на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск гражданской авиациии введены в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 3 июля. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов неоднократно вводились в аэропорту Курумоч. Только в течение июня воздушная гавань закрывалась шесть раз. Это было связано с угрозой атаки вражеской беспилотной авиации на регион.

БПЛА несколько раз были сбиты над территорией Самарской области. В последний раз это произошло 27 июня, когда беспилотник пытался атаковать предприятие в Новокуйбышевске.

Георгий Портнов