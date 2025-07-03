Дело о смерти человека возбуждено в Норильске после провала грунта

В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника охранной организации в результате обрушения грунта. Об этом сообщило главное следственное управление (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Обрушение грунта, причина которого еще выясняется, произошло 28 июня в норильском районе Талнах. Под завалом оказался металлический вагончик с женщиной-охранником, которая не должна была пропускать граждан в опасную зону. Найти ее до сих пор не удалось.

Как уточнили в ГСУ, уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как писал «Ъ-Сибирь», после расширения провала в Норильске введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. 2 июля выемка грунта была приостановлена «до разработки и согласования дальнейших мероприятий по устранению сложившейся обстановки».

Валерий Лавский