Режим ЧС объявлен в Норильске после провала грунта

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Норильске. Причиной решения, принятого городской комиссией по ЧС, стало проседание грунта в районе гаражного массива на ул. Строителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным сайта мэрии «северной столицы» Красноярского края, для координации действий властей создан оперативный штаб. «За все время проведения спасательных работ спецтехникой было выемлено порядка 6 тыс. кубометров грунта. Однако установить местонахождение мобильного пункта и сотрудника охраны до настоящего времени, к сожалению, не удалось»,— приводится в сообщении комментарий руководителя штаба, начальника пожарно-спасательного отряда МЧС Артема Старовойтова. Вагончик, в котором должен был находиться охранник, оказался в провале.

Обрушение произошло 28 июня. В дальнейшем площадь провала увеличилась. По данным мэрии Норильска, 2 июля работы по выемке грунта были приостановлены «до разработки и согласования дальнейших мероприятий по устранению сложившейся обстановки».

Валерий Лавский