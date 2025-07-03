Конкурс «Новая волна» в Казани перенесли на площадку перед «Ак Барс Ареной»

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет в Казани на площадке у стадиона «Ак Барс Арена». Информация об этом появилась на нескольких сайтах по покупке билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия музыкального фестиваля «Новая волна» в 2015 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Церемония открытия музыкального фестиваля «Новая волна» в 2015 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изначально мероприятие планировали провести у центра семьи «Казан». Для этого собирались построить новую крытую концертную площадку New Wave Hall.

«Новая волна» пройдет в Казани с 21 по 26 августа 2025 года. В конкурсе примут участие более 30 известных артистов, среди которых Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие.

Конкурс «Новая волна» был основан композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым. С 2002 по 2014 годы мероприятие проводили в Юрмале, потом до 2019 года — в Сочи, в 2021 и 2024 годах — на федеральной

Диана Соловьёва