Фестиваль «Новая волна» Игоря Крутого в 2025 году пройдет в Казани

Фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани с 21 по 26 августа, для этого рядом с Центром семьи «Казан» и Ленинской дамбой возведут крытую концертную площадку New Wave Hall вместимостью 2,5 тыс. человек.

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На объекте планируют организовать основную и малую сцену, парковку на 200 мест, велком-зону с палатками, внутренний двор с гримерными и туалетами. В проекте также предусмотрены кейтеринг, вход и зона для VIP-гостей.

Композитор и продюсер фестиваля, народный артист России Игорь Крутой заявил объяснил решение о переносе фестиваля из Сочи тем, что в Татарстане особенно внимательно относятся к музыкальной индустрии и крупным культурным событиям. Он также отметил, что впервые по-настоящему впечатлился Казанью еще во время Универсиады.

Кроме того, по его словам, переносу способствовали и тесные рабочие связи с региональными властями: «Безусловно, здесь налажены и личные контакты с руководством города и республики. Мы знаем, с каким трепетом они относятся к Татарстану».

Отдельно господин Крутой подчеркнул, что город идеально вписывается в символику самого фестиваля: «Казань – это очень крутой город – с точки зрения как населения, так и культуры, которая развивается здесь». Он добавил: «Здесь окажется подчеркнута водная тема. Из-за близости рек — Казанки, Волги и Камы — название фестиваля "Новая волна" подтверждает свой смысл».

В качестве жюри на фестивале в Казани выступят Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti . Планируется, что на новой сцене будут ежедневно выступать 150 артистов, а площадка сможет обслуживать 300 VIP-гостей. В рамках проекта собираются благоустроить 6 тыс. кв. м.

«Новая волна» — конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Он проводится ежегодно с 2002 года. До 2014 года мероприятие проводили в Юрмале, с 2015 года — в Сочи. Организатором фестиваля является композитор Игорь Крутой.

Диана Соловьёва