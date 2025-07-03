Дональд Трамп передвинул фигуры в шахматах

В ситуации с выборами президента Международной шахматной федерации (FIDE), которые состоятся в будущем году, неожиданно возникла интрига. Ее создал руководивший FIDE 23 года Кирсан Илюмжинов, с которого указом Дональда Трампа были сняты санкции, вынудившие известного функционера семь лет назад покинуть пост, доставшийся другому россиянину — Аркадию Дворковичу. Вычеркнутый из санкционных списков господин Илюмжинов заявил, что намерен снова баллотироваться на президентскую должность, а поддержку ему готовы выразить «десятки федераций». Источники “Ъ” в шахматном сообществе полагают, что благодаря в том числе «феноменальным связям» Кирсан Илюмжинов и вправду мог бы получить «заметную роль» в руководстве видом.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кирсан Илюмжинов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О своем намерении баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов рассказал “Ъ” вскоре после того, как сообщил, что с него указом президента США Дональда Трампа сняты американские санкции, введенные в 2015 году «за содействие сирийскому правительству в покупках нефти у террористической организации». Они резко ослабили казавшиеся до этого исключительно прочными позиции господина Илюмжинова внутри FIDE, которой он к тому моменту руководил ровно 20 лет, и привели к расколу в ней (см. “Ъ” от 3 июля). В 2018 году под давлением противников Кирсан Илюмжинов покинул свой пост. Его занял россиянин Аркадий Дворкович.

Кирсан Илюмжинов подтвердил “Ъ”, что именно санкции вынудили его попрощаться с FIDE и после их отмены он не видит препятствий к тому, чтобы участвовать в очередных президентских выборах в федерации, поскольку, например, теперь он «может взаимодействовать со швейцарскими банками». Закрытие в них из-за персональных санкций в отношении господина Илюмжинова счетов структуры значилось в числе ключевых аргументов оппозиционеров, требовавших его отставки.

Для регистрации кандидата в президенты FIDE требуется его выдвижение минимум пятью национальными федерациями.

Кирсан Илюмжинов заявил, что сразу после того, как он обнародовал новость о снятии санкций, ему «позвонили представители десятков федераций, выразивших готовность поддержать его на выборах». Господин Илюмжинов, говоря о планах, связанных с возвращением в FIDE, сказал, что собирается «довести до конца» инициативы, которые реализовывал перед тем, как покинул федерацию. Это, в частности, достижение рубежа в 1 млрд человек, играющих в мире в шахматы, и продвижение на глобальном уровне программы «Шахматы в школах». Именно ее, по словам Кирсана Илюмжинова, он собирается в ближайшее время обсуждать с Дональдом Трампом, встреча с которым «близка к согласованию».

Кроме того, господин Илюмжинов настроен добиться «полноценного», с флагом и гимном, участия россиян в шахматных соревнованиях. Из-за санкций, наложенных после начала специальной военной операции на Украине, они, как и представители других видов, выступают в топовых турнирах в нейтральном статусе.

Источник “Ъ” в FIDE, узнав об амбициях Кирсана Илюмжинова, дал понять, что сомневается в том, что «без финансовой базы» и после долгого перерыва в активной шахматной деятельности тот может всерьез претендовать на пост президента, добавив, что «от добра добра не ищут».

Имелась в виду прочность положения Аркадия Дворковича, который дважды выиграл казавшиеся очень непростыми выборы в головной шахматной структуре. На первых, в 2018 году, ему противостоял лидер оппозиции господину Илюмжинову в FIDE, ее первый вице-президент Георгиос Макропулос. Вторые, в 2022 году, осложнила геополитическая ситуация, из-за которой многие отечественные спортивные функционеры расстались со своими международными организациями. Однако Аркадий Дворкович победил с подавляющим перевесом: за него отдали голоса 157 делегатов, а за единственного соперника, украинца Андрея Баришпольца, всего 16 делегатов.

Илья Мерензон, глава компании World Chess, которая в предыдущем десятилетии была ключевым партнером FIDE, отказавшись прогнозировать будущее Кирсана Илюмжинова, отметил в разговоре с “Ъ”, что у него «феноменальные связи с теми, кто интересуется шахматами», а также что для него тема шахматного лидерства «явно не закрыта» и он «хотел бы и мог бы сделать для шахмат больше».

Господин Мерензон уверен, что роль господина Илюмжинова после отмены санкций в любом случае «станет заметнее».

Другой источник “Ъ” на шахматном рынке предположил, что Кирсан Илюмжинов в условиях, когда FIDE постоянно сталкивается с «кризисными моментами», касающимися разных аспектов — розыгрыша чемпионского титула, формата соревнований, борьбы с читингом,— опыт Кирсана Илюмжинова и его репутация «миротворца», умеющего находить компромиссы, могли бы ей пригодиться. Собеседник “Ъ”, однако, предполагает, что все-таки ему будет предложен статус не президента, а почетного президента. Его в 2018 году господин Илюмжинов также не смог получить из-за санкций. Источник при этом полагает, что «многое будет зависеть от позиции российской стороны, которая может оказаться решающей при определении приоритетного кандидата». Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сказал ТАСС, что она поддержит того, кто «пообещает восстановить российские сборные и вернет флаг и гимн страны на соревнования».

Алексей Доспехов