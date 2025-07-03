Возбуждено дело о гибели трех рабочих на тамбовском заводе

Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре на заводе в Котовске. Как сообщили в ведомстве, на территории предприятия работает следственная группа, которая осматривает место происшествия и допрашивает очевидцев.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ход расследования контролирует областная прокуратура.

Пожар на предприятии произошел минувшей ночью. Врио губернатора Евгений Первышов не сказал, на каком именно заводе случилось происшествие, но сообщил, что его причиной могло стать нарушение технологических процессов. В результате пожара трое рабочих погибли, еще трое получили ранения.

Отметим, что на одном из предприятий Котовска — пороховом заводе — уже было несколько происшествий, в результате которых гибли работники. В середине июня нынешнего года местный суд приговорил к трем с половиной годам колонии-поселения экс-начальницу цеха завода за нарушение требований промышленной безопасности, которое летом 2023 года привело к гибели 5 человек и ранению еще 12.

Сергей Толмачев, Воронеж