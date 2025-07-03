При пожаре на предприятии в Тамбовской области погибли три человека

Ночью произошел пожар на одном из предприятий города Котовска в Тамбовской области. В результате погибли трое сотрудников, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. По его словам, причиной ЧП стало нарушение технологических процессов.

Он уточнил, что еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Возгорание было оперативно локализовано. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал господин Первышов в Telegram.