Вынесен приговор по делу о гибели пяти человек на Тамбовском порохоровом заводе

Котовский горсуд Тамбовской области признал начальницу цеха Тамбовского порохового завода виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшей гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Как сообщили в региональном СКР, ее приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения. Согласно картотеке суда, речь идет о Светлане Алексенцевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как установил суд, начальник цеха организовала работы по очистке оборудования от легковоспламеняющихся продуктов, после чего, не убедившись в качестве их выполнения, допустила к демонтажным работам подрядчика. В результате произошел взрыв, из-за которого пять человек погибли и 12 получили вред здоровью различной степени. Материальный ущерб превысил 26 млн руб.

По информации «Ъ», в начале сентября прошлого года по обвинению в четырех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) под стражу был заключен теперь уже бывший директор порохового завода Олег Сюсюкин, возглавлявший предприятие шесть лет. Расследованием уголовного дела против него занимается региональное управление МВД. В ведомстве не сообщали о сути обвинения экс-руководителя завода. В марте этого года господину Сюсюкину продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Подробнее о взрыве читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Взрывной ремонт».

Алина Морозова, Сергей Толмачев