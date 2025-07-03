Аэропорт Казани временно закрыли на фоне беспилотной опасности

Международный аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В официальном приложении МЧС России сообщается, что в аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных воздушных средств.

По данным онлайн-табло, в аэропорту Казани перенесли 10 рейсов на вылет в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Тбилиси. На прилет в столицу Татарстана задержаны 13 самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Горно Алтайска, Стамбула, Новокузнецка, Новосибирска, Камрани.

Сегодня утром в Татарстане объявили режим беспилотной опасности.

Диана Соловьёва