Пентагон планирует модернизировать броню основного боевого танка Abrams по российскому образцу, сообщает «Ростех». О планах Пентагона модифицировать танк писало издание Defence News еще в мае 2024 года. Предполагалось, что новая модификация машины будет легче, и ее оснастят «высокотехнологичными возможностями, что позволит повысить ее живучесть в бою».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В «Ростехе» убеждены, что США переняли идею применения специального покрытия для брони и дополнительной защиты верхней полусферы. «Спецпокрытие — это аналог нашей "Накидки", дополнительная защита верхней полусферы — аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие "мангала"»,— заявили ТАСС в госкорпорации.

По данным «Ростеха», танки Abrams на Украине продемонстрировали «ограниченную эффективность», и почти все имевшиеся у ВСУ танки были уничтожены. Представитель корпорации добавил, что российские танки лучше адаптированы к современным условиям боя — они, в частности, оснащены всеракурсной защитой от дронов и других средств поражения.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщал, что военные расходы России за год выросли почти на 38%, до $149 млрд, а США — на 5,7%, до $997 млрд. По оценке экспертов, США продолжают наращивать свою долю глобального экспорта вооружений и достигли показателя в 43%.

Подробности — в материале «Ъ» «На полях снабжений».