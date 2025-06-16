«Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ объединить багаж пассажиров

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за необоснованный отказ в объединении норм провоза багажа пассажирам, следовавшим совместным рейсом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в марте двум пассажирам, следующим рейсом Минеральные Воды — Шарм-Эль-Шейх, при регистрации на рейс необоснованно отказали в объединении норм провоза багажа. «В маршрутных квитанциях к электронному билету была указана единая для обоих пассажиров бронь туроператора, что указывает на совместное следование пассажиров одним и тем же рейсом, с одной и той же целью поездки и позволяет данным пассажирам объединить багаж»,— отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По постановлению прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов) и оштрафована более чем на 40 тыс. руб.

Ранее в Екатеринбурге из аэропорта Кольцово отменили вылет несколько самолетов. Среди них был отменен рейс «Уральских авиалиний» в Ташкент (Узбекистан).

Полина Щуцкая