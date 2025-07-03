Минфин пообещал не ужесточать требования к семейной ипотеке

Выдача льготной семейной ипотеки не приостанавливается ни в одном из банков, заявили в Минфине. Ведомство заверило, что ужесточать требования к этой ипотечной программе не планируется.

«Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе»,— пояснили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Минфин напомнил, что программа была продлена до 2030 года и распространена на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, а также на вторичный рынок жилья в городах с низкими объемами строительства. В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ увеличен с 1,3 трлн до 2 трлн руб.

По программе «Семейная ипотека» сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — не более 6 млн руб.

В июне в Госдуме попросили правительство смягчить условия семейной ипотеки. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, напротив, предложила ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации.