В Обдорский микрорайон Салехарда из аварийных домов переехали 208 семей

По программе переселения из аварийного жилья новые квартиры в Обдорском микрорайоне Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) получили 208 семей, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (слева)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир в Обдорском 13 семьям. Он отметил, что строительство новых домов в Салехарде идет хорошими темпами, а микрорайон Обдорский динамично развивается. «Каждое новоселье приближает нас к большой цели — оставить ветхий и деревянный Ямал в прошлом, сделать так, чтобы каждая семья жила в комфортных условиях. Скоро приступим к строительству набережной реки Преображенка — комфортная благоустроенная территория для отдыха будет в шаговой доступности и, уверен, станет центром притяжения»,— сказал глава региона.

На сегодня в Обдорском построено пять многоквартирных домов. Они газифицированы, квартиры оснащены кладовками-гардеробными, межкомнатными дверями, в них постелен линолеум и поклеены обои. В санузлах есть необходимая сантехника и плитка, на кухнях — газовые плиты и водонагреватели. Сейчас в микрорайоне строится и проектируется еще 29 домов, всего в Обдорском будут жить порядка 5 тыс. семей. При этом в нем уже работают школа и детский сад, возводится торговый центр, в микрорайон ездит автобус №8.

Всего на Ямале строится 253 многоквартирных дома, общая площадь которых составит 860 тыс. кв. м. За последние шесть лет переехали из аварийного жилфонда 55 098 ямальцев.

Напомним, Салехард занял четвертое место среди городов России по строительству жилья: за 2024 год в городе ввели 86 тыс. кв. м жилплощадей, при этом темпы строительства по итогам года составили 202,3%. Ранее Дмитрий Артюхов объявил о планах построить в ближайшие годы на Ямале 1 млн кв. м жилья.

Ирина Пичурина