Онлайн-переводчик хакасского языка появится в 2026 году

Онлайн-переводчик хакасского языка будет запущен в начале 2026 года. Об этом говорится в сообщении правительства Республики Хакасия по итогам заседания совета по сохранению и развитию хакасского языка, культуры и этнотуризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Заседание прошло 2 июля. «На сегодняшний день научно-исследовательским институтом уже переведено 25 тыс. фраз и выражений, эту цифру планируется довести до 100 тыс. к концу года»,— говорится в сообщении. Реализацией этого проекта занимаются Хакасский НИИ языка, литературы и истории и республиканское министерство национальной и территориальной политики.

Работа по созданию аудиовизуального фонда хакасского языка началась в феврале этого года. Хакасский относится к хакасско-алтайской группе восточной ветви тюркских языков. Он обладает в республике статусом государственного.

В марте этого года «Яндекс-переводчик» получил возможность для перевода с тувинского и на тувинский язык.

Валерий Лавский