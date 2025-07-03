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Пациент иркутской горбольницы ранил ножом двух сотрудников учреждения

Пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медперсонал в «Иркутской городской клинической больнице №8». Инцидент произошел сегодня утром. Заместитель главврача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Нападавший задержан сотрудниками полиции. Что послужило причиной, еще предстоит выяснить»,— написал глава региона.

В отношении нападавшего СУ СКР региона возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Александра Стрелкова

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