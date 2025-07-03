В Приморье полковник полиции обвиняется в покровительстве банды мигрантов

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника регионального управления по вопросам миграции УМВД Владимира Чекменева, его подчиненной, а также пяти мигрантов из Узбекистана, которые совершали нападения во Владивостоке на иностранцев.

Полковник Чекменев и его подчиненная, бывшая начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК), организации незаконного пребывания иностранцев в РФ (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

По версии следствия, бывшие должностные лица управления с апреля по август 2023 года помогали иностранцам незаконно пребывать в России: переоформили 41 патент с нарушенным сроком и незаконно поставили на миграционный учёт 19 иностранных граждан. Кроме того, во Владивостоке и Уссурийске было фиктивно поставлено на миграционный учёт свыше 21 тыс. иностранных граждан.

Полковник Чекменева и его подчиненная своими действиями способствовали созданию преступной группировки Асланбека Умирова во Владивостоке. В ее состав вошли еще четверо граждан республики. Один из членов банды Умирова тесно сотрудничал с начальником управления по вопросам миграции, говорится в сообщении ведомства. Как полагают следователи, банда Умирова совершала нападения на иностранных граждан, похищала и избивала их, требуя деньги. Установлено, что потерпевшие передали членам банды более 700 тыс руб. Ранее члены группировки подозревались и в убийстве. Сейчас они содержатся под стражей.

В окончательной версии обвинения членам группировки Умирова вменяется создание и участие в банде (ч. 1 и 2 ст. 209 УК), вымогательство (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК), побои (ст. 116 УК), похищение человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК) и хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Алексей Чернышев, Владивосток