Politico: Украина просит США разрешить ЕС закупать оружие для ВСУ

Из-за исчерпания возможностей получения вооружений напрямую из США Украина меняет подход к пополнению арсенала. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ.

В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем. Эти расходы могли бы учитываться при выполнении странами НАТО обязательств по наращиванию трат на оборону до 5% ВВП, однако твердых договоренностей пока нет. Ключевой сложностью могут стать ограничения США на реэкспорт своих вооружений. Переговоры частично коснутся этих лицензий, пояснил один из собеседников издания.

Эти дискуссии совпали по времени с решением администрации Дональда Трампа приостановить поставки уже выделенной помощи. 2 июня СМИ сообщили, что министр обороны Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину из-за обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.