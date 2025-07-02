Пентагон: при Байдене США раздавали оружие не задумываясь

США не могут раздавать оружие по всему миру и должны заботиться об обороне своей собственной страны, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, комментируя приостановки части поставок Украине.

«При администрации (экс-президента Джо) Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас»,— сказал господин Парнелл журналистам.

Парнелл также согласился со словами журналистов о том, что при Джо Байдене США «распахнули дверь» перед Украиной и предложили брать «все, что угодно».

Ранее в Госдепартменте сообщили, что США продолжит поставки оружия Украине, за исключением зенитных и других ракет.

По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. Источники телеканала отметили, что глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче.