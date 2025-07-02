Теннисистка Павлюченкова пробилась в третий круг Wimbledon

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Эшлин Крюгер во втором круге Wimbledon. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Павлюченкова, занимающая 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обошла американку со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Крюгер располагается на 31-ой строчке. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Соперницей российской теннисистки в следующем круге станет японка Наоми Осака.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.