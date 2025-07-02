НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду

Игроки НХЛ смогут выступить на зимней Олимпиаде 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). Встреча представителей IIHF, НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) и Международного олимпийского комитета (МОК), на которой было подписано соглашение, состоялась в штаб-квартире IIHF в Цюрихе 2 июля.

«МОК приветствует соглашение между IIHF, НХЛ и NHLPA. Оно позволит лучшим хоккеистам мира выступить на Олимпийских играх 2026 и 2030. Все стороны, участвовавшие в переговорах, заслуживают похвалы за этот превосходный результат»,— заявила во время встречи глава МОК Кирсти Ковентри.

Глава НХЛ Гэри Беттмен в свою очередь отметил: «Мы рады подтвердить, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 года. Олимпиада продемонстрирует мастерство хоккеистов НХЛ на мировой арене. Мы гордимся сотрудничеством с IIHF, NHLPA и МОК. Лучшие игроки планеты смогут выступить на Играх. Это пойдет на пользу глобальному развитию хоккея».

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Игроки НХЛ не принимали участия в хоккейном турнире Игр с 2014 года.

Арнольд Кабанов