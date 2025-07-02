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Глава СКР поручил возбудить дело об избиении жительницы ХМАО мигрантом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Михаилу Мокшину по факту избиения местной жительницы мигрантом из Азербайджана. Об этом сообщили пресс-служба информационного центра СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в апреле 2023 года между мигрантом и местной жительницей возник конфликт, в ходе которого он избил женщину. Пострадавшая получила травму руки и перенесла несколько операций. Установлено, что иностранец незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность на одной из торговых точек города.

«Многочисленные обращения результатов не принесли, до настоящего времени фигурант к ответственности не привлечен», — отметили в пресс-службе ведомства.

Председатель СКР поручил представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 27 июня в Екатеринбурге произошло массовое задержание уроженцев Азербайджана по делу об убийствах прошлых лет. Во время рейда скончались двое — Гусейн и Зияддин Сафаровы. Всего задержано шестеро человек, пятерым из них в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений предъявлено обвинение в совершении ряда особо тяжких преступлений, включая убийства и покушение на убийство.

Полина Бабинцева

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