Глава Хакасии распробовал вето

Представляющий КПРФ глава Хакасии Валентин Коновалов вновь отказался подписывать закон, принятый подконтрольным «Единой России» (ЕР) парламентом республики. На этот раз коммунист заблокировал инициативу о переходе региона на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), которая предполагает ликвидацию самостоятельных сельских поселений. Спикер Сергей Сокол (ЕР) пообещал преодолеть вето господина Коновалова, напомнив, что у парламента уже есть подобный опыт: в мае депутаты «продавили» закон о межбюджетных отношениях. Правда, тогда губернатор в ответ обратился в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что Валентин Коновалов отказался подписывать закон об организации МСУ и вернул его в Верховный совет (парламент) для доработки, пресс-служба республиканского правительства сообщила вечером 2 июля. В этот же день прошло заключительное перед летними каникулами заседание законодательного органа. В сопроводительном письме господин Коновалов напомнил депутатам, что они не соблюли порядок согласования закона с органами МСУ, не провели публичные слушания, не привели финансово-экономическое обоснование предполагаемых расходов, а также не проанализировали бюджетные, хозяйственно-управленческие и социальные последствия его реализации.

Но главная проблема, по мнению господина Коновалова, заключается в том, что парламентарии проигнорировали мнение жителей, которые выступали за сохранение сельских поселений как самостоятельных муниципалитетов с главами и депутатами (закон превращает их в структурные подразделения муниципальных округов).

Как ранее сообщал “Ъ”, Верховный совет принял закон, внесений группой единороссов во главе с Сергеем Соколом, 19 июня. Альтернативный документ за авторством Валентина Коновалова, который предполагал сохранение двухуровневой системы МСУ, парламентарии отвергли (см. “Ъ” от 20 июня). Напомним, во фракцию ЕР входят 34 депутата, КПРФ имеет 14 мандатов, а ЛДПР — 2. После этого Валентин Коновалов дал депутатам срок до 1 июля, что «осмыслить и проанализировать» последствия принятого закона и внести в него правки. Однако на заседании 2 июля корректировок не последовало.

«Вето — право главы,— прокомментировал решение губернатора Сергей Сокол.— Жаль, что процедура последнее время входит в привычку. Я был уверен, что мы пришли к взаимопониманию».

Спикер подчеркнул, что закон был принят «подавляющим большинством голосов депутатов в интересах большинства сельчан», а также напомнил, что у Верховного совета уже есть опыт преодоления вето господина Коновалова.

В частности, 21 мая парламент «продавил» закон о межбюджетных отношениях, который запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам без согласия парламента. Валентин Коновалов выступал резко против этого документа и отказался его подписывать, однако при повторном рассмотрении за закон проголосовали 36 из 50 депутатов. Чтобы преодолеть вето, достаточно поддержки двух третей от списочного состава парламента, то есть 34 человек. В ответ господин Коновалов обратился в Верховный суд республики с требованием признать документ противоречащим федеральному законодательству (см. “Ъ” от 11 июня). Если инстанция встанет на сторону исполнительной власти, у губернатора появится основание для роспуска парламента.

Как уточнили “Ъ” в пресс-службе Верховного совета, законодательство не оговаривает сроки для повторного голосования по отклоненному главой республики закону.

Таким образом, вопрос может быть рассмотрен уже после летних каникул. Впрочем, не исключено, что специально для этого парламент соберется на внеочередное заседание.

Политолог Михаил Верхотуров считает, что проблем с преодолением нового вето Валентина Коновалова у единороссов не возникнет: «Закон о переходе на одноуровневую модель был принят гораздо легче, чем закон о межбюджетных отношениях, поэтому и вето по этому вопросу будет преодолеть гораздо проще». Эксперт также выразил недоумение по поводу действий губернатора, который «на ровном месте» портит отношения с федеральным центром, поскольку выступает против «политики президента по усилению вертикали власти и более эффективной и слаженной работе на местах».

Валерий Лавский, Новосибирск