Гонконг присмотрелся ко второму гражданству

Банки Гонконга начали массово блокировать счета российских предпринимателей со вторым киргизским гражданством. Это связано с тем, что бизнесмены получали паспорта этой страны для обхода санкций, пишет РБК со ссылкой на участников отрасли. По данным издания, в течение последнего месяца их стали включать в негласный черный список — старые депозиты закрывают, а новые отказываются регистрировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Россиянам довольно легко стать гражданами Киргизии, говорит сооснователь платформы Digital ВЭД Анна Фомичева. По ее словам, такая схема стала особенно популярной после февраля 2022 года: «С российским паспортом сложно открыть расчетные счета, и все массово начали регистрировать компании в Дубае. Поначалу все было хорошо, и там гражданам РФ даже открывали счета, но через шаг, и Дубай сказал, мол, спасибо, но транзит денежных средств из России мы делать не будем. А если россиянину и удавалось открыть счет, то за ним жестко следили.

Поэтому мы посмотрели, какие есть страны, где можно не платить сумасшедшие деньги за тестирование гипотезы. И в наше поле попалась Киргизия. Полтора года назад деньги через нее спокойно транзитились, это было несложно, и россияне до 1990 года рождения легко получали там второе гражданство. Конечно, для наших предпринимателей открылись определенные возможности. По сравнению с тем, что предлагает нам остальной мир, за $5 тыс. там можно спокойно получить второй паспорт. При этом если у тебя нет определенного ресурса, то ты можешь получать его годами. Но с правильными связями, заплатив немного денег, паспорт Киргизии можно спокойно получить через шесть-восемь месяцев. И необязательно покупать какую-то недвижимость, ведь там уже существует целый бизнес: за деньги гражданин Киргизии прописывает россиянина и помогает подать документы.

Почему гонконгские банки начали блокировать счета киргизских граждан именно сейчас? Когда ситуация приобрела массовый характер, это стало известно всему миру. Рассчитывать на то, что с киргизским паспортом и с фамилией Иванов можно приехать в Гонконг и открыть в банке расчетный счет, это утопия».

По данным Госдепартамента США, Киргизия находится под усиленным контролем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. Это сказывается и на физических лицах, которые пытаются открыть счета в Гонконге при помощи паспорта этой страны, объясняет руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова: «Времена, когда всем легко открывали счета, закончились.

Сейчас проводится усиленная проверка клиента. Главное, на что обращают внимание, реализуется ли с помощью этого счета схемы обхода санкций. Есть страны с высоким уровнем риска отмывания денежных средств. Гражданство таких государств, денежные переводы — все находится под особым контролем. И так везде. Иностранным компаниям Гонконг давно не открывает счета. Нужно понимать, что должна быть местная компания. Какого-то официального черного списка нет. Банк просто скажет, что клиент не прошел проверку.

В какой стране сейчас россиянам открывать расчетные счета? На этом фоне выделяется Армения, но все меняется, и точного рецепта нет. В этом месяце может быть так, в другом месяце по-другому».

В 2024 году около 23 тыс. россиян подали заявку на получение киргизского паспорта, пишут местные СМИ. Однако второе гражданство получили чуть больше 1 тыс. человек.

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Никита Путятин