Глава МИД Израиля призвал «евротройку» восстановить все санкции против Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции в отношении Ирана после решения иранских властей приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Израильский дипломат назвал «скандальным» решение Тегерана.

«Настало время активировать механизм обратной связи! Я призываю страны "евротройки" — Германию, Францию и Великобританию — восстановить все санкции против Ирана!» — написал Гидеон Саар в аккаунте в соцсети X.

Израильский министр заявил, что «международное сообщество должно действовать решительно и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана».

Утром 2 июля иранское агентство Tasnim сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. В МАГАТЭ сообщили ТАСС, что ожидают официального подтверждения этой информации от иранской стороны.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. Соглашение предусматривает механизм snapback: восстановление всех введенных против Тегерана санкций Совбеза ООН. «Евротройка» (Франция, Великобритания и Германия) грозилась воспользоваться этих механизмом, если с Ираном не будет заключена новая ядерная сделка. Возможность запустить snapback истекает 18 октября.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Американские горки для иранского атома».

Анастасия Домбицкая