Деньги вывезли с грунтом

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве при реконструкции зданий Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. По данным следствия, средства, полученные в рамках гособоронзаказа, похищались путем махинаций при вывозе грунта и строительных отходов. Обвиняемым по делу проходит Юрий Каспарян, коммерческий директор компании «Ремстрой плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном при реализации проекта «Реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения военного городка Краснодарского высшего военного училища (КВВУ) им. генерала армии Штеменко». Как указано на сайте КВВУ, училище готовит военных специалистов по защите информации. Ремонтные работы в комплексе зданий дореволюционной постройки в центре Краснодара начались после того, как в 2022 году КВВУ перебазировалось в новый военный городок.

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле идет речь о хищении средств Минобороны РФ, освоенных в ходе реконструкции старого военного городка при вывозе с площадки грунта и строительного мусора.

Не установленные следствием лица составили смету на организацию работ по сбору и обеззараживанию строительного мусора четвертого класса опасности, а также по приему грунта пятого класса опасности. Как полагает следствие, класс опасности отходов был намеренно завышен, что позволило злоумышленникам существенно завысить и затраты на утилизацию. Кроме того, в договорах на вывоз мусора и грунта фигурировала специализированная площадка для хранения отходов, расположенная на расстоянии 120 км от Краснодара. По данным полиции, на самом деле строительный мусор и грунт вывозились из военного городка на стройку, расположенную в 20 км от Краснодара, где отходы использовались для отсыпки котлована. За счет приписок, полагает следствие, злоумышленники незаконно получили средства гособоронзаказа, которые затем присвоили.

Информация об уголовном деле, связанном с реконструкцией военного городка, появилась в базе ГАС «Правосудие», где опубликовано постановление Краснодарского краевого суда об избрании меры пресечения Юрию Каспаряну, коммерческому директору ООО «Ремстрой плюс». Защита просила оставить обвиняемого под домашним арестом, где он находился с момента возбуждения уголовного дела. Однако суд согласился с доводами следствия о том, что сбор доказательств по делу не завершен, сообщники фигуранта не выявлены, поэтому необходимо исключить влияние обвиняемого на ход расследования. Кроме того, подследственный, являясь коммерческим директором ООО «Ремстрой плюс», имея невыполненные договоры в рамках государственного оборонного заказа, может продолжать совершать преступления против собственности, говорится в постановлении краевого суда.

В итоге фигурант дела был отправлен в следственный изолятор, с этим решением согласился 4-й кассационный суд, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

Мера пресечения действовала до 24 июня, данных о дальнейших действиях следствия в открытых источниках нет. Также в документах суда отсутствуют данные о сумме ущерба, нанесенного хищением. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю не стали комментировать ход расследования. Адвокат Владимир Лось, осуществляющий защиту Юрия Каспаряна, на звонок “Ъ” не ответил, дозвониться в офис ООО «Ремстрой плюс» не удалось.

Анна Перова, Краснодар