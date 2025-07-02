На разработку мастер-плана развития аэропорта Анапы направят 29 млн рублей

АО «Аэропорт Анапа» разместило тендер на выполнение работ по созданию мастер-плана развития воздушной гавани и прилегающей территории. Максимальная стоимость контракта составила 29,7 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа

Проект предусматривает прогнозирование пассажиропотока, проработку вариантов модернизации аэровокзального комплекса, привокзальной площади, складов, служб и инфраструктуры. Работы разделят на четыре этапа. Подрядчику предстоит подготовить отдельные модели развития для ключевых объектов аэропорта. Срок выполнения контракта — не более 670 календарных дней с момента подписания.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что строительство терминала нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Краснодара планируют завершить в 2027 году. Сейчас на объекте завершены монолитные работы, продолжается строительство внутренних стен, монтаж фасада, металлоконструкций, систем отопления и коммуникаций.

Анна Гречко