«Ладу» развернули на Запад

Со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тольяттинская «Лада» будет выступать в Западной конференции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято на заочном заседании правления КХЛ. В Западной конференции «Лада» заняла место подмосковного «Витязя», который был исключен из КХЛ до 2030 года. Теперь в каждой из конференций будет по 11 команд, 8 из которых выйдут в play-off.

Также в заявлении КХЛ сказано, что 4 июля будет представлен календарь на предстоящий сезон.

Арнольд Кабанов