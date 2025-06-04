Фигурантка дела о некачественных бронежилетах отправится на СВО

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, проходящая по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, заключила контракт с Минобороны. Она отправится на службу в зоне СВО, рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Госпожа Антонова подписала контракт через ФСИН. Она будет служить в Первом женском батальоне по направлению беспилотников.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) касается хищения средств Минобороны на сумму 2 млрд руб., выделенных на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников» для участников военной операции. Помимо Антоновой были арестованы гендиректор «Пикета» Андрей Есипов и глава службы безопасности компании Михаил Кальченко.

Подробности — в материале «Ъ» «Бронежилеты не защитили от СИЗО».