В Адлере открылся новый медицинский центр Клиники Екатерининская

1 июля 2025 года в Адлере начал работу новый лечебно-диагностический центр крупнейшей частной медицинской сети Юга России — Клиники Екатерининская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская» Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская»

Медицинский центр расположен по адресу: ул. Гастелло, 26/1 и станет точкой притяжения для жителей и гостей города, ищущих современную, качественную и доступную медицинскую помощь.

Это уже 12-й центр сети, признанной за высокий стандарт диагностики, лечения и сервиса. Новый филиал — это свыше 1 400 квадратных метров передовой медицинской инфраструктуры. Центр способен ежегодно обслуживать до 50 000 пациентов — как взрослых, так и детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская» Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская»

На базе Клиники доступны более 3 000 видов лабораторных исследований, биоматериал обрабатывается в собственной круглосуточной лаборатории сети в Краснодаре — одной из самых технологичных в регионе.

Также в центре представлены ключевые инструментальные программы диагностики: ультразвуковые исследования (УЗИ) и рентгенография.

В структуру центра входит дневной стационар — решение для пациентов, которым требуется медицинское наблюдение и лечение в течение дня, без необходимости круглосуточной госпитализации. Это удобно, безопасно и позволяет проходить терапию в комфортных условиях, сохраняя привычный ритм жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская» Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская»

В центре ведут прием специалисты более чем 20 направлений.

Каждый пациент получает персонализированное медицинское сопровождение — от первого визита до полного выздоровления. Здесь работают врачи с многолетним клиническим опытом, высоким уровнем экспертизы и бережным отношением к каждому человеку.

Открытие центра в Адлере — это стратегический шаг в сторону повышения доступности медицинской помощи на Юге России. Это возможность для тысяч семей получать медицинские услуги высокого уровня рядом с домом, без очередей и изматывающего ожидания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская» Фото: пресс-служба «Клиника Екатерининская»

На протяжении 18 лет Клиника Екатерининская — профессионализм, забота и доверие.

Наша миссия — обеспечивать высококачественное медицинское обслуживание, где каждый пациент чувствует: о нем действительно заботятся. Мы растем, развиваемся и каждый день работаем для того, чтобы сохранить самое ценное — ваше здоровье.

Клиника Екатерининская — всегда рядом, чтобы вы были здоровы!

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