Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что впереди Россию ждут «очень неспокойные времена». Однако страна уже адаптировалась к некоторым внешним вызовам, добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы»,— сказала госпожа Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ (трансляция велась пресс-службой Банка России).

Глава ЦБ отметила, что регулятору предстоит сложная задача. С одной стороны, необходимо устойчиво замедлять инфляцию, а с другой — не допустить переохлаждения экономики и достичь сбалансированных темпов роста.

По оценкам Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России пока остается выше целевого уровня в 4%, но замедляется быстрее ожиданий регулятора. В июне совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту.

О ситуации в российской экономике — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».