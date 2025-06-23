В Кисловодске загрузка санаториев может достичь рекордных 105%

В Кисловодске загрузка санаториев достигла максимальных показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что этим летом туристический поток заметно возрос. Прогнозируемая загрузка в некоторых санаториях превысит норму и составит более 105%. В прошлом году показатель составлял 97%. В 2025 году номера во всех учреждениях забронированы до осени.

В настоящее время здравницы в Кисловодске рассчитаны на более чем 14 тыс. койко-мест. В некоторых из них загрузка превысила нормативный показатель на 5 и больше процентов.

Мария Хоперская