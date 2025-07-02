Власти восстановят поврежденный при взрыве газа дом в Ивделе

Власти не будут сносить жилой дом на ул. Карла Маркса, 33 в Ивделе (Свердловская область), в котором в ночь на 26 июня произошел взрыв газа, рассказал «Ъ-Урал» глава муниципалитета Владимир Михель. По словам мэра, эксперты сообщили об отсутствии угрозы обрушения здания. «Представители прокуратуры, МЧС и МВД на заседании по ЧС подтвердили, что опасности нет — спокойно можно заселить второй, третий, четвертый подъезды, первый восстановить с учетом предоставленных рекомендаций»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Михель / vk.com Фото: Владимир Михель / vk.com

Господин Михель добавил, что здание осмотрели эксперты, которые признали не подлежащими восстановлению два подъезда дома в Серове, в котором 23 июня также произошел взрыв газа. «Когда они увидели выехавший на 10 см блок в подъезде №1 в первый день, то рекомендовали нам отселить людей со всего дома, что мы и сделали. На следующий день они убедились, что нет нагрузки на блок, который стоит между квартирой и лестничной клеткой, основная нагрузка идет на стену, которая за блоком. Порекомендовали с помощью гидравлического оборудования поставить его на место, что и выполнили»,— пояснил мэр.

Он подчеркнул, что эксперты перепроверяли состояние дома. «Смотрели, не произошло ли с момента хлопка изменений конструкций. Никакой деформации не произошло, блок — это как элемент конструктора, он просто на место встал и все»,— сказал Владимир Михель.

По словам главы Ивделя, министерство строительство и развития региона направит окончательные результаты экспертизы в среду 2 июля. «Они укажут объем работ, которые необходимо провести для укрепления конструкций. Сейчас работаем над сметой по проведению косметического ремонта по подъезду — это установка окон, дверей, где-то повырывало входные коробки. Надо учесть работы по укреплению того блока, который мы поставили на место»,— добавил мэр.

Взрыв в жилом доме в Ивделе произошел в ночь на 26 июня. В квартире на втором этаже пятиэтажки произошел хлопок газового баллона с последующим горением. Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 кв. м. В 3:40 утра открытое горение в доме удалось ликвидировать. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили сильно обгоревшие тела мужчины и женщины. За медпомощью обратились семь человек, четверо из них были госпитализированы. Для жителей пострадавшего дома открыли пункт временного размещения в гостинице. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Взрыв в Ивделе произошел спустя три дня после хлопка газа в жилом доме в Серове.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ-Урал» «От хлопка до хлопка».

Василий Алексеев