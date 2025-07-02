Россия не видит оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ

В Москве не видят оснований для полноформатного возобновления действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что российские подходы касательно нового документа будут корректироваться в зависимости от ситуации в сфере стратегической стабильности.

«Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ в текущих условиях не просматривается»,— сказала госпожа Захарова.

Она напомнила, что Россия неоднократно обозначала предпосылки для возможного перезапуска ДСНВ. По ее словам, ключевым препятствием остается «нынешнее состояние требующих исправления двусторонних российско-американских отношений».

Дипломат также призвала Вашингтон вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ, таких как неделимость безопасности, равноправное и взаимовыгодное взаимодействие, признание неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ подчеркивали, что Москва не может рассматривать этот вопрос «вне контекста все более враждебного американского курса».

Срок действия ДСНВ официально истекает 5 февраля 2026 года. В июне бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» заявил, что «продлить его не получается». Он отмечал, что идеи о выработке обновленного варианта двустороннего соглашения, в котором предусматривались бы более низкие потолки вооружений, в ближайшей перспективе вряд ли реализуемы.

Колонку Анатолия Антонова читайте здесь.

Анастасия Домбицкая