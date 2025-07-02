Костин назвал Набиуллину лучшей главой Центробанка в мире

Глава банка ВТБ Андрей Костин сказал, что Эльвира Набиуллина — лучшая глава Центробанка в мире и делает все правильно. Он также добавил, что регулятор «потихонечку сливает сигналы» о вероятном продолжении снижения ключевой ставки.

«Нынешний наш руководитель — один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле»,— сказал Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России (цитата по ТАСС).

Как напомнил глава ВТБ, предыдущий председатель ЦБ Сергей Игнатьев в 2008 году «повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков». «Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности»,— продолжил господин Костин. Он также предположил, что нынешней ситуации реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики может стать сокращение кредитных портфелей.

Задачей Банка России Андрей Костин назвал поиск баланса между ростом экономики и инфляционными процессами. Он добавил, что регулятор видит существенное сокращение инфляции и в июне понизил ключевую ставку с 21% до 20%. «И нам сигналы потихонечку сливает о том, что и дальше мы можем на это рассчитывать»,— уточнил господин Костин.

В конце мая Андрей Костин поспорил с зампредом ВТБ Дмитрием Пьяновым «на десять щелчков» о решении ЦБ по ключевой ставке. Он настаивал, что регулятор на заседании 6 июня понизит ставку, поскольку «мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции».

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