«Аэрофлот» выплатит дивиденды впервые с 2019 года

Акционеры «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию, говорится в Telegram-канале компании. Общая сумма выплат составит 20,952 млрд руб. До этого «Аэрофлот» не выплачивал дивиденды шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

18 июля компания составит реестр инвесторов, имеющих право на получение дивидендов. Выплаты произведут до 21 августа, говорится в сообщении.

В отчете «Аэрофлота» сказано, что чистая прибыль компании по РСБУ в 2024 году составила 21,9 млн руб. против убытка 29,4 млн руб. годом ранее.