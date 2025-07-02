Киев лишил гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия

Украинские власти приняли решение о прекращении украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, заявили в пресс-службе СБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«СБУ установила, что (Орест. — "Ъ") Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил в уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

В спецслужбе указали, что, по имеющейся у спецслужбы информации, митрополит Онуфрий поддерживает связь с московской патриархией и «сознательно противодействовал» отделению Украинской православной церкви от Московского патриархата.

На Украине действуют три православные церкви, но только одна является канонической — УПЦ МП. С 1990 года УПЦ МП — самоуправляемая церковь. Православная церковь Украины считает УПЦ раскольнической. Проблемы у УПЦ возникли вскоре после начала полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Власти в Киеве сочли эту структуру чересчур близкой России. В марте прошлого года киевские власти расторгли контракт на аренду УПЦ Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, после чего значительная часть монахов была вынуждена покинуть территорию. Параллельно с этим началась кампания против отдельных священников УПЦ.

В августе прошлого года Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ). В первую очередь инициатива была направлена против УПЦ. В Москве сочли главной целью принятия этого закона «изничтожение истинного православия и подмену его ложной, квазиправославной церковью».

Подробнее о ситуации с УПЦ — в материале «Ъ» «Заживут не по канонам».

Анастасия Домбицкая