Никто не захотел обновлять корпус офтальмологической больницы в Воронеже

Не состоялся конкурс на реконструкцию здания клинико-диагностической лаборатории областной офтальмологической больницы на улице Революции 1905 года в Воронеже. Это связано с отсутствием заявок на участие, говорится в документации торгов. Начальная цена контракта составляла 84,8 млн руб. Новый конкурс пока не объявлялся.

Подрядчику требовалось до 1 августа разработать рабочую документацию, а до 1 декабря — заменить окна и двери, кровлю, лифты в трехэтажном здании, выполнить внутреннюю отделку помещений, обновить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, отопления, охранного видеонаблюдения.

По собственным данным, Воронежская областная офтальмологическая больница работает с 1898 года. Она рассчитана на стационарное лечение 255 пациентов и консультативный амбулаторный прием до 136 человек в день. В медучреждении оказывают как бесплатные, так и платные услуги.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал о заключении контракта на поставку и монтаж модульной поликлиники для Поворинской райбольницы в Воронежской области. Из-за поступившей жалобы подрядчика в лице местного ООО СК «Реновация» удалось выбрать только спустя месяц после запланированной даты подведения итогов.

Алина Морозова