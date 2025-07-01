В Воронежской области модульную поликлинику поставит местная фирма за 95 млн

Победителем аукциона на поставку и монтаж модульной поликлиники для Поворинской райбольницы Воронежской области стало местное ООО СК «Реновация». Компания обошла троих участников аукциона, снизив начальную цену подряда со 151,5 млн до 95,4 млн руб. Контракт заключен, следует из информации на портале госзакупок.

Еще три участника, чьи имена не раскрываются, предлагали выполнить работы за 96,2–143,2 млн руб.

Подрядчику до 1 ноября 2025 года предстоит поставить и смонтировать сборное здание из металла, а также — выполнить монтаж внутренних инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции.

Подведение итогов аукциона изначально было запланировано на 20 июня, но процедуру обжаловало московское ООО «Интех» Омара Тавакова. По мнению компании, в извещении о торгах речь должна идти не о поставке, а о строительстве некапитального здания. При этом указанная заказчиком формулировка объекта закупки дала возможность участвовать в торгах компаниям без необходимого опыта.

Региональное УФАС признало претензию обоснованной и обязало заказчика в лице Поворинской райбольницы устранить нарушения.

По данным Rusprofile, ООО СК «Реновация» было зарегистрировано в воронежской Рамони в феврале 2017 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Единственный владелец — Алексей Хромых. Директор — Александр Чудаков. Господин Хромых также владеет местным ООО «Стройальянс» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2024 года выручка «Реновации» составила 309 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

В Воронеже компания известна реконструкцией детских лагерей «Маяк» в Советском районе и «Полет» в Железнодорожном районе. В марте 2024 года «Реновация» победила в соответствующих торгах с начальной ценой в 259,7 млн руб.

Алина Морозова