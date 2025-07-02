В Нижнем Новгороде подешевели троллейбусы, продаваемые на металлолом

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» снизило начальную стоимость аукциона по продаже на металлолом 41 списанного троллейбуса. Вместо 2 млн руб. она составила почти 1,6 млн, указано на сайте торгов в извещении от 1 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран списанные троллейбусы

Фото: из документации аукциона списанные троллейбусы

Фото: из документации аукциона

Списанные троллейбусы пытаются продать как металлолом весом 167,4 т. Исполнитель должен будет сам разобрать технику и утилизировать ее. Большинство троллейбусов — 2006 года выпуска.

Это уже третий аукцион. Итоги первого, с ценой 1,64 млн руб., подвели в апреле. Тогда победителем признали московский «Техметсервис», но договор исполнен не был, и в июне объявили новые торги. Однако второй аукцион не состоялся, потому что не было участников.

Подведение итогов текущих торгов назначено на 6 августа.

Как писал «Ъ-Приволжье», большинство троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде меняют на электробусы. После неоднократных жалоб нижегородцев СКР несколько раз заводил уголовные дела.

Вместе с тем в заречной части города сейчас тестируют новые троллейбусы с автономным ходом для дальнейшей возможной покупки.

Галина Шамберина