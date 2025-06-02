Более 40 нижегородских троллейбусов продают на металлолом

Госпредприятие «Нижегородэлеткротранс» решило продать более 40 списанных троллейбусов как лом черных металлов весом 167,4 т. Аукцион назначен на 30 июня 2025 года, сообщается на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Списанные троллейбусы, выставленные на торги как металлолом

Фото: «Нижегородэлеткротранс» Списанные троллейбусы, выставленные на торги как металлолом

Фото: «Нижегородэлеткротранс»

Всего утилизации подлежит 41 троллейбус от 1984 до 2010 года выпуска. Большинство техники — 2006 года выпуска. Пригодные для дальнейшего использования запчасти предприятие сняло с машин и отправило на склад.

Начальная стоимость имущества составляет чуть более 2 млн руб., шаг аукциона на повышение — 5%.

Как писал «Ъ-Приволжье», большинство троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде меняют на электробусы. После неоднократных жалоб нижегородцев СКР несколько раз заводил уголовные дела.

Вместе с тем в заречной части города сейчас тестируют новые троллейбусы с автономным ходом для дальнейшей возможной покупки и внедрения новых маршрутов.

Галина Шамберина