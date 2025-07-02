Skyeng оштрафовали на 50 тыс. руб. за оферту на обучение

Мировой судья участка N 374 Таганского района Москвы оштрафовал онлайн-школу английского языка Skyeng на 50 тыс. руб. по протоколу о правонарушении. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При проверке сайта школы в предлагаемой оферте нашли несоответствия требованиям закона. Суд признал Skyeng виновным в нарушении ведения образовательной деятельности и образовательного процесса — ч. 1 ст. 19.30 КоАП.

Skyeng была основана в 2012 году. Сейчас число обучающихся на платформе составляет 100 тыс. человек. Количество преподавателей — 11 тыс. В 2020 году Skyeng вошла в список Forbes как одна из самых дорогих компаний Рунета.