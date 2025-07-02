Шесть спецмашин пострадали при пожаре в ангаре на Витебской Сортировочной

В результате крупного пожара в ремонтном ангаре на Витебской Сортировочной улице пострадали шесть машин спецтранспорта. В частности, огонь уничтожил два эвакуатора, два катка, колесный мини-погрузчик и уборочную машину Multicar, сообщает 2 июля 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным телеканала, пожар в здании Центрального управления региональных дорог и благоустройства мог начаться из-за неполадок с проводкой в одной из спецмашин. В ангаре также находился битум, на который позже перекинулся огонь. В настоящий момент предприятие подсчитывает нанесенный ущерб.

«Ъ-СПб» писал, что пожар на Витебской Сортировочной улице поздно вечером 1 июля тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС на площади 600 кв. м. С огнем боролись 28 спасателей и шесть единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 01:00. Пострадавших в результате происшествия нет.

Андрей Цедрик