Пожар в ангаре на Витебской Сортировочной улице полностью ликвидировали
Спасателям удалось полностью потушить серьезный пожар, с которым боролись поздно вечером и ночью 1 июля во Фрунзенском районе Петербурга. Возгорание было окончательно ликвидировано в 01:00, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По уточненным данным, на Витебской Сортировочной улице, д. 40 по всей площади горел ангар размером 15х60 метров. Его тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС.
К ликвидации пожара привлекалось 28 человек личного состава и шесть единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 22:25 была объявлена локализация очага возгорания, тогда же был дан отказ по дополнительному номеру сложности.