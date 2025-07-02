Пожар в ангаре на Витебской Сортировочной улице полностью ликвидировали

Спасателям удалось полностью потушить серьезный пожар, с которым боролись поздно вечером и ночью 1 июля во Фрунзенском районе Петербурга. Возгорание было окончательно ликвидировано в 01:00, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По уточненным данным, на Витебской Сортировочной улице, д. 40 по всей площади горел ангар размером 15х60 метров. Его тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС.

К ликвидации пожара привлекалось 28 человек личного состава и шесть единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 22:25 была объявлена локализация очага возгорания, тогда же был дан отказ по дополнительному номеру сложности.

Андрей Цедрик