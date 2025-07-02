Власти Азербайджана отрицают закрытие русскоязычных школ в стране

Министерство науки и образования Азербайджана назвало ложной информацию о закрытии русскоязычных школ в республике. О подобном решении Баку сообщало местное издание Oxu.az со ссылкой на чаты в школьных группах в WhatsApp.

«При распространении таких новостей, касающихся решений по образовательной политике государства, необходимо ссылаться только на официальные источники»,— говорится в ответе ведомства на запрос APA.

В Азербайджане действуют 340 русскоязычных школ, в 16 из которых обучение проходит только на русском языке (в остальных — на двух языках). Обучаются в этих заведениях около 150-160 тыс. учеников. Информация об их закрытии появилась на фоне обострившегося кризиса в отношениях Москвы и Баку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Лусине Баласян