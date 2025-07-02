Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Дельвеккио умер в 93 года

Бывший канадский хоккеист Алекс Дельвеккио умер на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Cook / Reuters Фото: Rebecca Cook / Reuters

Алекс Дельвеккио выступал на позициях центрального и крайнего нападающего. Всю карьеру в НХЛ (1951–1973) он провел в клубе «Детройт Ред Уингс», вместе с которым трижды завоевал Кубок Стэнли (1952, 1954, 1955). На протяжении 11 сезонов Дельвеккио был капитаном команды. Канадец занимает третье место в истории «Детройта» по числу очков (1281), голов (456) и матчей (1550) в регулярных чемпионатах НХЛ, а также является четвертым лучшим ассистентом клуба (825).

После завершения карьеры игрока в 1973-м Дельвеккио на протяжении четырех сезонов занимал пост главного тренера «Детройта». В 1977-м хоккеист был введен в Зал хоккейной славы. В 1991 «Детройт» вывел из обращения игровой номер Дельвеккио — 10-й. Канадец входит в список 100 величайших игроков НХЛ.

Таисия Орлова