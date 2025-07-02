В Тольятти руководство православной гимназии осудило выпускника, певшего про Бандеру

Представители Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых прокомментировали скандал с их выпускниками в Парке Победы в Тольятти. Они утверждают, что педагоги, ученики и родители «со скорбью узнали о содеянном шокирующем поступке выпускника 11 класса». Заявление опубликовано на сайте гимназии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все учащие и учащиеся глубоко возмущены поступком выпускника, порочащим честь и достоинство нашего образовательного учреждения»,— говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что около 23:30 (MSK+1) семь выпускников нарушили запрет на нахождение несовершеннолетних ночью на улице без сопровождения родителей. Они самостоятельно продолжили вечернюю прогулку, и во время нее одна из выпускниц записала видео для своего Telegram-канала, на котором звучала украинская националистическая песня. Выпускники утверждают, что не сразу поняли ее значение, но позже попросили сверстника прекратить исполнять ее. Они также исполняли гимн России и песню «Матушка Земля».

Педагогический коллектив подчеркнул, что за 30 лет существования гимназии не было случаев привлечения ее учеников к уголовной ответственности. С начала специальной военной операции ученики и педагоги активно участвуют в волонтерской деятельности.

Коллектив выразил уверенность, что выпускники, посетившие Парк Победы, глубоко раскаиваются в своем поступке и извлекли из него урок.

В конце минувшей недели молодые жители Тольятти в возрасте 17-18 лет праздновали выпускной в православной гимназии и выложили в сеть видео, где они распевают гимн Украины и песню о Степане Бандере. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Один молодой человек публично раскаялся и извинился перед всеми, кого мог оскорбить.

Георгий Портнов