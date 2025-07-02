В числе доставленных в Москву пострадавших от атаки БПЛА в Ижевске один ребенок

В числе шестерых доставленных в Москву пострадавших от атаки БПЛА на ижевский завод один ребенок, сообщили в Московском территориальном научно-практическом центре медицины катастроф. Несовершеннолетний госпитализирован в национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) имени Приорова.

В медучреждении рассказали о других пострадавших. «Двое в тяжелом состоянии были госпитализированы санавиацией в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского. Еще двое направлены в НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко, один пострадавший — в национальный медико-хирургический центр (НМХЦ) имени Пирогова»,— говорится в сообщении. Оказание медпомощи пострадавшим находится на контроле Департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли. В больницах города находились 35 жителей, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. До особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Подробнее об атаке БПЛА на ижевское предприятие читайте в материале «Повторный налет».