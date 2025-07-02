Трамп снял санкции с экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Бивший президент ФИДЕ, экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжанов сообщил «Интерфаксу», что президент США Дональд Трамп приостановил действовавшие в его отношении «несправедливые» санкции. В комментарии для «Газета.ru» господин Илюмжинов назвал господина Трампа «избранным богом» и сказал, что боролся за снятие санкций с 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я подал в суд против газеты The Guardian, которая опубликовала недостоверные данные по Сирии, выиграл суд, — рассказал господин Илюмжинов. — Затем я подал в суд против минфина США, сумма иска была $50 млрд <…> Затем я написал [44-ому президенту США] Бараку Обаме, потом письмо было у меня [43-ему президенту США Джорджу] Бушу и потом Дональду Трампу».

Предприниматель поблагодарил президента и подчеркнул, что такие шаги «сближают народы» России и США.

США ввели санкции в отношении Кирсана Илюмжинова 25 ноября 2015 года. Ему вменяли «оказание материальной поддержки и действия от имени и в интересах правительства Сирии». Сам господин Илюмжинов заявил «Интерфаксу», что появление данных по Сирии, послуживших поводом для включения его в SDN List, он связывает с попытками помешать его избранию президентом ФИДЕ. Бизнесмен отметил, что с 1 июля его фамилии в SDN List больше нет.

Подробнее об отмене американских санкций — в материале «Ъ» «Дональд Трамп смягчился к Сирии»