Дональд Трамп смягчился к Сирии

Президент США Дональд Трамп снял большую часть санкций с Сирии. Они действовали больше 20 лет. Документ вступает в силу 1 июля. Согласно его тексту, который опубликован на сайте Белого дома, изменения затрагивают экономику, банки, транспорт и торговлю. В частности, указ разрешает ослабить меры по экспортному контролю. Запрет на иностранную поддержку Сирии также будет снят. При этом санкции против бежавшего в Россию бывшего президента Сирии Башара Асада, членов его семьи и сторонников прежнего режима остаются в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Переходное правительство страны уже несколько месяцев добивалось этих смягчений. А для Дональда Трампа это решение — часть выгодной сделки, отмечает эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина: «Трамп поначалу неохотно обсуждал идею снятия санкций с Сирии. По его мнению, такие вещи должны происходить не просто так, а взамен на что-то — идея знаменитых сделок не покидает Дональда Трампа.

Но, похоже, сделка все-таки состоялась, и новые власти Сирии дали ему обещание проводить политику, которая соответствует интересам Соединенных Штатов Америки: отказаться от враждебных заявлений и действий, не обижать союзников США по региону, прежде всего Израиль.

Это важно и удивительно, учитывая, что к власти в Сирии пришли радикальные исламисты, частью риторики которых были как раз антиизраильские заявления. Но в последнее время никаких таких заявлений мы уже не слышим. Сирия занимает важное стратегическое положение на географической карте, это важная страна для многих транспортных коридоров. Смена власти в ней нанесла очень сильный удар по региональной политике Ирана. Дальнейшие действия в отношении Ирана, которые мы видели, во многом были связаны с тем, что в Сирии теперь другое правительство. Поскольку США, видимо, разделяют цели Израиля по ослаблению Ирана, а возможно, и по смене режима там, то и Сирия в этом смысле очень важна».

В мае Дональд Трамп во время своего турне по Ближнему Востоку встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Глава Белого дома отмечал, что к этим переговорам его подтолкнули лидеры Саудовской Аравии и Турции. Трамп подчеркивал, что цель снятия санкций — «дать Сирии шанс на величие». Президент США стремится к укреплению своих позиций в регионе, но он может вернуться к ограничениям в любой момент, объясняет американист Павел Дубравский: «Трамп действительно мнит себя миротворцем, во время кампании 2024 года он провозгласил, что это его основная цель. И в предвыборных роликах поддерживалась идея мира через силу. Я думаю, мирная составляющая заключается в том, что необходимо снимать санкции с тех стран и государств, которые поменялись — в результате либо революции, либо гражданской войны. Сирия — это как раз пример из этой серии.

Есть мягкое вмешательство, та самая soft power, про которую очень многие политологи говорят, со стороны США. Они до сих пор участвуют в политике других стран, в том числе прославляя и продвигая демократические институты. Думаю, что основная задача — это стабилизация региона, восстановление его инфраструктуры, ликвидация экономических последствий от санкций. И Трампу очень важно наращивать свое влияние на Ближнем Востоке, он серьезно интересовал его и во время первой каденции. Есть такой термин в политологии — многовекторная политика. Думаю, что Трамп и США сегодня исповедуют именно этот принцип и будут снимать санкции точечно. Вот с Сирии сняли, а с Ирана нет, и с ним в данный момент переговоров никаких не ведут».

Как отмечает телеканал CBS, некоторые санкции должны быть официально отменены Конгрессом США. В конце мая экономические послабления в отношении Сирии были приняты и в Евросоюзе. Среди прочих были сняты ограничения с местного регулятора, нефтедобывающих компаний и предприятий по переработке хлопка. Тогда же Вашингтон исключил из санкционного списка Syrian Airlines, сирийский Центробанк и несколько других банков и разрешил трансакции с некоторыми компаниями энергетического сектора.

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Анна Кулецкая